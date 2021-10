Mazzarri azzarda il paragone: "Al Cagliari fa quello che Insigne fa nel Napoli"

Walter Mazzarri, ex tecnico del Napoli attualmente sulla panchina del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita della sfida tra i rossoblù e la Roma, facendo un paragone tra Joao Pedro e Lorenzo Insigne, capitano azzurro.

Cagliari, Mazzarri: "Joao Pedro come Insigne"



"La squadra oggi ha giocato molto bene, i ragazzi meritavano almeno un pareggio, per la prima volta ho visto un accenno di squadra di Mazzarri. Il perno della squadra è Joao Pedro. Il ruolo che ricopre Insigne nel 4-3-3 del Napoli, che attualmente è primo in classifica, è anche quello di Joao qui a Cagliari. Noi oggi abbiamo giocato col 4-3-3, che diventava 4-5-1 in fase difensiva e Joao ricopriva lo stesso ruolo di Insigne".