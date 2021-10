"I rigoretti dati alla Juve mi fanno schifo", il giornalista accusa in diretta

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Telese, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

"I rigoretti della Juve mi fanno schifo, ma come è possibile. È più forte di loro. Partono sempre in una corsa con un passo avanti. Mettici anche il gol annullato alla Roma che sappiamo che dovevano dare il vantaggio, ora la Juve avrebbe 4 punti in meno. Una squadra in difficoltà viene aiutata così, non si fa il suo purgatorio.

FOTO: Getty - Spalletti Napoli

Spalletti? Bisogna aspettare la Primavera, crollerà: è una profezia che vi faccio. Il Napoli può fare, però, ora una minifuga. Il Milan crolla a febbraio. Mi auguro che vinca lo scudetto al Napoli, ma credo che lo facciano vincere ad una del nord. Mourinho è stato paraculissimo, ha messo in campo le seconde linee per dare un segnale, ma la vera partita era contro il Napoli".