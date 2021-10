Mancini dice la sua: "Spalletti insegna calcio, Mourinho allena la mente"

Tra poco più di un'ora il Napoli scenderà in campo contro la Roma allo Stadio Olimpico, in una sfida importante per gli azzurri. L'obiettivo è quello di restare a punteggio pieno e di battere i giallorossi che sembrano essere in crisi di risultati.

La sfida tra Roma e Napoli è però anche la sfida tra due grandi allenatori: da un lato Josè Mourinho, lo Special One, che vuole ritrovare vittoria e gioco. Dall'altro Luciano Spalletti, che sfida il suo passato per la prima volta da quando siede sulla panchine del Napoli. Amantino Mancini, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato di Spalletti e Mourinho al Corriere Roma, entrambi ex tecnici del brasiliano.

SIENA, ITALY - FEBRUARY 03: Amantino Mancini of Roma in action during the Serie A match between Siena and Roma at the Stadio Franchi on February 03, 2008 in Siena, Italy. (Photo by New Press/Getty Images)

Su Spalletti: "Luciano ti massacra negli allenamenti, è un martello. L’anno scorso quando ero a Coverciano ci siamo incontrati in stazione a Firenze e abbiamo fatto il viaggio insieme fino a Roma. Abbiamo parlato dei suoi anni all’Inter, del passato insieme. Luciano ti insegna calcio, le sue squadre sanno attaccare benissimo. Il più preparato che abbia conosciuto".

Su Mourinho: "Mou sa assorbire i tuoi pensieri negativi. José è un allenatore fantastico, il più bravo a lavorare sulla testa. È un allenatore della mente, sa assorbire i tuoi pensieri negativi. E ha un’esperienza nella gestione degli uomini eccezionale, riuscirà a far capire che è stato solo un incidente di percorso. Spesso spara addosso ai suoi? Lo fa per farti incazzare, ma funziona se trasformi la rabbia in benzina".