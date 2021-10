"È la squadra più forte del campionato", Allegri snobba il Napoli: la sua favorita per lo scudetto

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato tra i bianconeri e l'Inter. Nell'occasione il tecnico ha parlato anche della favorita per la corsa scudetto. Ecco quanto evidenziato:

Allegri Juventus

"Domani sarà una bella partita tra due squadre importanti e sarà bello perché ci saranno 60 mila persone a San Siro. Per me l'Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Secondo me non è una gara decisiva, ma vincere ci permetterebbe di allungare questa striscia di risultati.

Dzeko sa giocare a calcio, fare gol e rifinire le azioni e si sposa bene con Lautaro. Hanno una rosa molto forte. L'Inter è la più forte del campionato ed è la favorita per lo scudetto".