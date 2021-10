UFFICIALE - Il Governo italiano ha preso posizione sulla Superlega!

ll Governo italiano ha deciso di costituirsi in giudizio contro la creazione della Superlega. Infatti in questa giornata il presidente federale, Gabriele Gravina, ha chiesto l’intervento dell’esecutivo di Mario Draghi che ha subito accettato la richiesta. Si è tenuta una lunga riunione in cui il governo ha deciso di costituirsi in difesa dell’UEFA. Ecco quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi:

FOTO Getty Images

"Il Governo italiano ha deciso di intervenire a sostegno dell’Uefa nel giudizio sulla Superlega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea".