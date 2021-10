Napoli, senti Dzeko: "Basta una scintilla"

Edin Dzeko, bomber dell'Inter, si è reso autore di un ottimo avvio di stagione, che non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku. Sono ben sei le reti messe a segno in Serie A, oltre al gol contro lo Sheriff in Champions League.

Il bosniaco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, anche sul Napoli di Spalletti:

"La Roma mi aveva ceduto alla Juventus. Ora a Milano con Inzaghi mi diverto, sono qui per lo scudetto che mi manca".

Dzeko-Inter-Napoli

"Napoli? Le hanno vinte tutte, bravi loro. Ma basta un niente, una scintilla per tornare lassù".