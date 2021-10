Infortunio per Manolas, lesione di basso grado al gluteo: il comunicato ufficiale del Napoli

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fornito aggiornamenti circa l'infortunio di Kostas Manolas, uscito nel corso del secondo tempo del match contro il Legia Varsavia in Europa League. Ecco quanto evidenziato:

"Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo".

MANOLAS INFORTUNIO

ORE 11 - Il greco ieri è tornato titolare in coppia con Koulibaly, per la seconda volta nelle ultime otto gare.

La prestazione di Manolas contro il Legia Varsavia si deve ritenere positiva, irruente sul fallo da giallo, ma per il resto gara pienamente sotto controllo.

Lo spiacevole episodio avviene al 71', quando dopo un intervento in scivolata Manolas ha bisogno dello staff medico, e deve uscire dal campo per far posto a Politano.

Manolas-Napoli-Legia

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa una prima diagnosi sull'infortunio del greco, si dovrebbe trattare di un risentimento muscolare.

Di conseguenza domenica a Roma dovrebbe tornare titolare Rrahmani, con Manolas che difficilmente riuscirà ad esserci contro la sua ex squadra.