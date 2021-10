Di Marzio sull'azzurro: "Se calerà di peso tornerà utile"

Gianni Di Marzio, l’ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della gara vinta dal Napoli contro il Legia Varsavia.

FOTO Getty Images

“Insigne ha fatto un gran gol ed una grande prestazione da capitano. Ha giocato ovunque ed è stato sempre pronto ad aiutare i compagni. Hanno giocato bene tutti ieri, anche se la gara del Napoli non è stata eccezionale solo per il valore degli avversari. La squadra ha personalità e identità. Solo sulla fascia sinistra non abbiamo avuto fortuna, Juan Jesus non è riuscito a spingere ma lui se calerà un po’ di peso può essere utile".

Centrocampo al completo contro la Roma

"Roma? Suicidio voluto di proposito da Muorinho, ieri non mi è piaciuto nelle dichiarazioni. Qualche anno fa, dopo un Genoa-Inter, ebbi una discussione tecnica con lui. Il Napoli potrebbe presentarsi all’Olimpico con l’organico al completo a centrocampo. Demme rientrava ieri ed è rimasto fuori per tanto tempo: farlo giocare di nuovo potrebbe fargliene risentire. Se dovesse rientrare Zielinski, il Napoli avrebbe un centrocampo che non teme nessuno. In base a come va la gara poi bisogna vedere se si possono fare i cambi giusti. Ieri Elmas mi è piaciuto moltissimo così come mi è piaciuto Mertens".

FOTO Getty Images

L'impiego di Manolas

"Manolas? Bisogna tenerlo assolutamente per via della Coppa d’Africa. Deve stare bene per quelle partite che deve giocare insieme a Rrahmani. Osimhen è migliorato molto tecnicamente, speriamo che questo suo momento possa durare quanto più possibile. Perché oggettivamente è lui il trascinatore di questo Napoli. La squadra partenopea può ancora migliorare, anche se è già cresciuto abbastanza".