Le ultime sulle condizioni di Zaniolo: l'annuncio di Mourinho in vista del Napoli

Arrivano buone notizie in casa Roma da parte dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Josè Mourinho ha anticipato in conferenza stampa pre-Conference che avrebbe potuto recuperare per tempo Nicolò Zaniolo per la sfida di domenica 24 ottobre con il Napoli: secondo il quotidiano, l'allenatore portoghese può dormire sonni tranquilli.

La botta rimediata dal giocatore giallorosso contro la Juventus domenica scorsa, nell'ottava di campionato, ha causato una lieve distorsione al ginocchio sinistro del ragazzo, che dunque non sarà a disposizione per il match di stasera contro i norvegesi del Bodo/Glimt: "Non posso rischiarlo", le parole di Mourinho. Ma domenica sera alle ore 18, probabilmente, ci sarà contro gli azzurri.