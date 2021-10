Mertens: "Contento di essere tornato, l'anno scorso ho aiutato Osimhen"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Legia Varsavia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Mertens attaccante Napoli

"Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Anche oggi abbiamo fatto una bella partita, vincendo 3-0. È un giorno speciale per me, erano quasi quattro mesi che non giocavo, quindi mi ha fatto piacere tornare. Nel primo tempo la palla non voleva entrare, altrimenti sarebbe stata totalmente un'altra partita.

Osimhen? È arrivato l'anno scorso ed era un po' in difficoltà con la lingua. In più, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Io ho cercato di fare il possibile per aiutarlo. Poi, quando è in uno stato di forma come quello attuale bisogna sfruttare al massimo tutte le sue qualità.

Gruppo più forte rispetto al passato? Non so dire se sia così, è difficile fare paragoni tra squadre diverse. Quel che è certo è che ora abbiamo una rosa più ampia. Per il momento stiamo bene fisicamente e arriviamo sempre per primi sulla palla. Prepariamo molto bene le partite.

Ruolo? Mi piace giocare sia da prima punta che da trequartista. Oggi ho provato a correre dietro ad ogni pallone: volevo fare gol, ma va bene lo stesso".