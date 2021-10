Non solo l'Inter: un top club di Premier si è informato per Lorenzo Insigne

Parlando di Inter, quest'oggi, La Gazzetta dello Sport ha parlato sì dell'incontro avuto dalla dirigenza nerazzurra con Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, ma ha anche parlato di un reale (e silenzioso) interesse per il capitano del Napoli, che a fine stagione senza rinnovo resterà svincolato. Intanto, però, Insigne interessa anche in Premier League.

"Tra poco più di tre mesi Insigne potrà firmare gratis per un’eventuale nuova squadra. Il Napoli deve di fatto riacquistarlo, all’estero il Manchester United si è informato. L’Inter è sorniona, ascolta. Oggi la priorità sono i rinnovi, Brozovic e Barella, per i quali la prossima settimana potrebbero esserci novità. Ma sui parametri zero la società nerazzurra è sempre stata attenta".