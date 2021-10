La dinamica dell'incontro tra l'agente di Insigne e l'Inter: il programma delle ultime 48 ore

Anche il quotidiano Il Mattino ha trattato nella sua edizione odierna la visita di cortesia dell'agente di Lorenzo Insigne nella sede dell'Inter. Anche sul quotidiano napoletano si parla di un appuntamento di routine e nulla più, l'agente non ha affrontato un discorso - quantomeno serio - sul capitano del Napoli. Lui è andato in visita a Milano per altri impegni di lavoro in programma.

"Per assistere alla sfida dell'Inter contro lo Sheriff, martedì sera a San Siro, c'era anche Vincenzo Pisacane, agente napoletano di Lorenzo Insigne. Era allo stadio per vedere Danilo D'Ambrosio, uno dei suoi storici assistiti e questo è certo. Come è certo che nella sua giornata di ieri, invece, si è incontrato con la dirigenza nerazzurra".

"Una chiacchierata, al momento informale, di quelle che si fanno quando ci sono buoni rapporti tra un agente e un club. Insigne a parametro zero sarebbe quasi un jackpot da Superenalotto. Chiacchiere, per ora. Perché secondo quanto emerge dalla visita di cortesia di ieri nella sede dell'Inter, l'argomento Insigne non è stato toccato, o quanto meno non con decisione. Insomma, l'Inter è lì alla finestra, questo è chiaro, ma dal lato di Insigne non c'è stato alcun genere di abboccamento", ha chiuso il quotidiano.