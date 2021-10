Spalletti su Insigne: "È un leader. Succederà una cosa al prossimo rigore"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa pré Napoli-Legia Varsavia, toccando diversi argomenti interessanti.

Tra questi, non mancano alcuni riferimenti al capitano Lorenzo Insigne e alla questione dei diversi rigori sbagliati. Questo il pensiero dell'allenatore azzurro:

"Insigne è serenissimo. Lui è un leader di questo gruppo e può capitare a tutti di sbagliare un rigore. Il Napoli deve saper andare avanti anche con un rigore sbagliato.

Insigne rigore Torino

Lui, per arrivare a questo livello, ha già dimostrato tutto il suo valore e sa bene da solo che deve reagire. Cambiare rigorista, secondo me, non ci darebbe alcuna certezza di fare gol. Anzi, probabilmente si metterebbero a rischio delle certezze di cui oggi non possiamo fare a meno.

Ci sono dei momenti particolari dal punto di vista emotivo. Insigne parlerà con i compagni al momento del prossimo rigore e decideranno serenamente. Ho visto calciatori entrare all'ultimo minuto per battere il rigore e poi sbagliare.

Non c'è bisogno dell'allenatore per decidere il rigorista: un tecnico non conosce alla perfezione lo stato emotivo di quel calciatore in un determinato momento".