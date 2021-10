PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LEGIA VARSAVIA - Napoli e Legia Varsavia si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona giovedì alle 21. Partenopei reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga con lo Spartak Mosca, polacchi reduci invece da due vittorie per 1-0 e che in questo momento comandano da soli il Gruppo C. Napoli ultimo, unica squadra senza una vittoria finora.

Possibili due esordi dal primo minuto nel Napoli

Spalletti cerca di gestire le energie per il doppio impegno campionato-Europa League, e pensa a una serie di cambi nella titolare. A partire dai pali, che saranno difesi da Meret invece che da Ospina. In difesa Manolas ha recuperato dall'infortunio alla caviglia destra, farà coppia con Koulibaly. Destra affidata a Di Lorenzo, mentre a sinistra, vista la squalifica rimediata da Mario Rui contro lo Spartak, e l'infortunio di Malcuit, dovrebbe esordire dal primo minuto Juan Jesus.

DOVE VEDERE NAPOLI - LEGIA VARSAVIA IN TV E IN STREAMING

A centrocampo dovrebbe esserci l'altro esordio dal primo minuto, Demme, tornato dall'infortunio, che si sistemerà al fianco di Fabian. Riposo per Anguissa, che, a contrario dello spagnolo, è stato impegnato con la sua nazionale. Trequartista ci sarà Elmas, già a suo agio nel ruolo, che sostituirà l'indisponibile Zielinski. Davanti spazio a Lozano sulla destra, con Insigne a sinistra e Mertens nel ruolo di centravanti. Riposo per il goleador della squadra, Osimhen, mentre Petagna potrebbe essere utilizzato a partita in corso per aumentare il peso dell'attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

Probabili formazioni Napoli Legia Varsavia, le scelte dei polacchi

Niente turnover invece per il Legia, come annunciato da Michniewicz in conferenza. Polacchi che dovrebberro confermare il coperto 3-5-1-1, per puntare al contropiede, come fatto già con Leicester e Spartak. Visto l'infortunio di Boruc, a Napoli ci sarà il portiere 2001 Miszta, vista l'alternanza tra i pali con il 2002 Tobiasz, già sceso in campo in campionato. In difesa il terzetto Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki mentre a centrocampo Slisz, Kharatin e Martins, con Mladenovic a destra e Johansson a sinistra. In attacco dovrebbe esserci Josuè, anche se ancora in ballottaggio con Luquinhas, in supporto alla punta Emreli, che ha deciso la sfida con il Leicester.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Josue, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All. Michniewicz