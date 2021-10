Legia Varsavia, Michniewicz e Andrè Martins in coro: lo hanno detto sul Napoli

In vista della sfida di domani allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Legia Varsavia ha parlato in conferenza stampa il tecnico del club polacco Czeslaw Michniewicz, insieme al calciatore Andrè Martins.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Le parole dell'allenatore: "Questa partita non è assolutamente facile, loro hanno un gruppo forte che ha già giocato grandi partite. Vogliamo fare un grande partita, senza presunzione. Al massimo con un po' di presunzione positiva".

"Non farò turnover, metterò la migliore formazione possibile. Sarà una partita normale, come tutte le altre, dovremo concentrarci sulla difesa".

"Abbiamo lavorato molto, stiamo giocando bene. So bene come gioca il Napoli, ci siamo preparati, gli azzurri giocano bene da Sarri a Spalletti. Conosciamo Zielinski ed il Napoli".

Le parole del calciatore: "Non sarà una partita facile dove ci si vuole divertire. Abbiamo giocato bene fino ad oggi e ora dobbiamo affrontare una grande squadra come il Napoli. Anche noi però abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, non importa se il Napoli ha vinto otto partite di fila in campionato".