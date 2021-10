Dove vedere Napoli Legia Varsavia? La partita in Europa League degli azzurri si avvicina e tra i tifosi partenopei inizia a far capolino questa domanda.

Napoli Legia Varsavia: la situazione nel girone

Il match tra Napoli e Legia Varsavia, terza giornata della fase a gironi di Europa League, è in programma per giovedì alle 21:00. Finora gli azzurri hanno faticato, pareggiando in rimonta con il Leicester all'esordio e subendo la sconfitta contro i russi dello Spartak Mosca in casa. Un solo punto per il Napoli, dunque, a fronte dei 6 del Legia, vera e propria sorpresa del girone, che è riuscita a spuntarla sia contro la compagine russa che contro quella inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI - LEGIA VARSAVIA

Calcio Napoli ultime notizie: lo stato di forma delle due squadre

8 su 8 in campionato e 24 punti in classifica per il Napoli di Spalletti, che eguaglia il record positivo della formazione del 2018, terminata seconda ad un passo dallo scudetto. Male, invece, finora in Europa League, con appena un punto conquistato in apertura di competizione sul campo del Leicester. Alla compagine partenopea servono punti e devono arrivare subito, se non vuole perdere troppo terreno dalle rivali.

Situazione opposta in casa Legia Varsavia, che in campionato si ritrova nelle retrovie, quindicesima e a due punti dalla zona retrocessione dopo nove giornate. Eppure, la squadra polacca sta eccellendo nella competizione europea: 6 punti su altrettanti disponibili e primo posto nel girone. E se i polacchi riuscissero a prevalere anche sul Napoli, arrivando a punteggio pieno al giro di boa della fase a gironi, metterebbero una grossa ipoteca sulla qualificazione.

Dove vedere Napoli Legia Varsavia in tv Sky o DAZN?

Il match dei partenopei contro la formazione polacca sarà disponibile alla visione sia su DAZN che su Sky. Ecco tutti i dettagli:

Per seguire la diretta su DAZN, è necessario aver sottoscritto un abbonamento e aver scaricato l'app dell'emittente televisiva su una Smart TV. Vie alternative, nel caso in cui non si disponesse di una Smart TV, sono collegare una console PlayStation (PS4 o PS5) oppure Xbox (One, One S, One X, Series S o Series X) o anche dispositivi come l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast al proprio televisore.

Se invece si volesse seguire la partita su Sky, basterà avere un abbonamento con l'emittente satellitare; i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Il match sarà, infine, disponibile anche sulle relative app delle due emittenti (app DAZN e Sky Go) e su Now TV, previo abbonamento, per seguire la partita da smartphone e tablet.