Pistocchi sicuro: "Spalletti potrà farlo con l'Europa League"

"Onestamente non credo che il Napoli debba concentrarsi solo sul campionato. L’Europa League viene ritenuta una coppa minore e, siccome si gioca di giovedì, il tempo di recupero e di preparazione per la partita successiva è davvero esiguo. Ciò rende l’Europa League terreno fertile per giudicare le qualità di quelli che non partono dall’inizio".

"Spalletti ha ragione nel non parlare di titolari e riserve. Così facendo, dà valore a tutti i giocatori in rosa, in attesa di vedere se a gennaio si può fare qualche ulteriore accorgimento per cercare di vincere questo benedetto scudetto".



"Juventus fuori dalla lotta per lo scudetto? In passato la Juve ha mostrato di poter fare qualsiasi cosa. è tornata a vincere anche se non gioca bene al calcio. Non sempre la squadra che crea meno degli avversari riesce a spuntarla, ciò dimostra che ha giocatori molto forti”.