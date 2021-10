Koulibaly sulla Coppa d'Africa: "È lontana, ora abbiamo altro a cui pensare"

Kalidou Koulibaly è intervenuto in conferenza stampa, insieme a Luciano Spalletti, per presentare il match di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia.

In particolare, il comandante - com'è stato ribattezzato dai compagni - ha parlato della Coppa d'Africa e se questa competizione potrà inficiare la stagione del Napoli.

"La cosa più importante è senz'altro centrare la qualificazione, sarebbe un gran peccato se il Napoli non andasse avanti in Europa. È logico che preferiamo arrivare primi, ma l'importante è passare il turno".

Anguissa Osimhen Koulibaly Coppa d'Africa

Se il Napoli chiudesse il girone da seconda, dovrebbe disputare gli spareggi contro una squadra proveniente dalla Champions League. Vincendo, gli azzurri si qualificherebbero agli ottavi di Europa League, ma in questo periodo alcuni giocatori saranno impegnati in Coppa d'Africa. Koulibaly, però, non vuole proiettarsi troppo in avanti:

"Non è il caso di andare tanto in là e pensare già alla Coppa d'Africa. Ci sono molte partite da giocare prima, bisogna concentrarsi sul presente e fare del nostro meglio per provare a vincerle tutte da qui alla sosta".