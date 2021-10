Carlino, presidente Napoli Femminile: "De Laurentiis non mi ha mai chiamato"

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, è stato ospite di SuperGoal, programma in onda su TV Luna, e ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis Carlino

"De Laurentiis non mi ha mai chiamato per darmi una mano con il Napoli Femminile. Mi incontrai casualmente con i figli a Capri, accennammo del Napoli Femminile, mi dissero che si sarebbero fatti sentire, ma in realtà non mi hanno mai più chiamato. Io sarei subito pronto a parlare con loro, visto che siamo l'unico club, insieme al Pomigliano, a non avere il maschile. Per tutto il movimento del calcio femminile napoletano, sarebbe molto importante avere anche il maschile alle spalle, soprattutto per una questione di visibilità. Si potrebbero fare davvero tante cose, per far sì che anche il Napoli maschile abbia il suo femminile. Ma non siamo noi quelli che non vogliamo collaborare, noi siamo pronti ad ascoltare. Ci sono, però, 14 anni di storia da raccontare e quelli non vogliamo distruggerli e darli in mano a De Laurentiis".