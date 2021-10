Report allenamento: terapie e personalizzato per tre azzurri

Il Napoli, dopo la vittoria casalinga contro il Torino, prepara la prossima sfida europea contro il Legia Varsavia all'SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro:

Allenamento

"La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, lavoro di possesso palla ed esercitazioni finalizzati alla potenza aerobica.

Manolas

Malcuit ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Manolas e Ounas hanno svolto tabella personalizzata in campo".