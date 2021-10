Osimhen non è Cavani, ma trasmette le stesse vibes

Victor Osimhen è il Napoli. L'attaccante nigeriano ha deciso di prendersi la scena e di portare gli azzurri alla vittoria con i suoi gol di ogni genere. Anzi, non l'ha deciso: gli viene naturale. E' il protagonista indiscusso del Napoli di Spalletti, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità dopo un anno sfortunatissimo fatto di infortuni, qualche errore fuori dal campo e di ambientamento complesso a causa del Covid-19.

Napoli, Osimhen

Osimhen gol e fame: stesse vibes di Cavani

Quando si vede un attaccante segnare con la maglia del Napoli vengono in mente poche cose diverse da Cavani e Higuain. Ma Osimhen è diverso dai due bomber precedenti. Non è tecnico come Higuain, non lo sarà mai, per caratteristiche. Non è implacabile come Cavani, forse ancora più freddo di Victor.

Eppure Osimhen emana le stesse, identiche, vibes di Edinson Cavani. El Matador, famelico, volenteroso, mai domo, furioso e decisivo, ha lasciato la sua eredità al nuovo numero 9 azzurro. Osimhen ricorda l'uruguaiano, e ieri ha dato ulteriore dimostrazione dei suoi potenti mezzi. Forte fisicamente, riesce a gareggiare a tu per tu con Bremer, che non pecca certamente in muscoli.

Il suo volo trasmette sempre la stessa rabbia: ma non negativa. La rabbia del bomber che vuole mettere il suo sigillo sul match. Ci prova e ci riprova, non si abbatte mai, non si arrende, e alla fine trova quello per cui ha lavorato una partita intera. Il gol libera l'urlo di Osimhen e manda vibrazioni positive ai tifosi del Napoli, proprio come faceva Cavani. Victor non sarà mai Edi, ma il suo successore.