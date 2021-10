Insigne Toronto, nulla di fatto: in MLS va un altro italiano

Il futuro di Lorenzo Insigne è al centro del calciomercato del Napoli: va al Toronto? Il capitano azzurro, com'è noto, è in scadenza di contratto e nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club e diversi campionati. Dalla Serie A alla Premier League, fino alla MLS.

Calciomercato Napoli, Inisgne al Toronto? Affare (quasi) impossibile

Proprio dal Canada, e più precisamente dai Toronto FC, negli ultimi giorni sembrava arrivato il contratto faraonico per convincere Lorenzo Insigne a lasciare Napoli. Il Presidente del club della MLS, Bill Manning, era stato visto in compagnia di Andrea D'Amico, agente e intermediario di mercato, in un noto ristorante a Napoli.

Tutto lasciava presagire che si stesse parlando del possibile trasferimento del capitano azzurro in America. Da più fronti, poi (Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, e dallo stesso D'Amico), la trattativa era stata smentita. Noi di spazionapoli.it, abbiamo raccolto ulteriori conferme di un trasferimento quasi impossibile per Insigne al Toronto.

FOTO: Imago - Napoli Insigne Toronto

Calciomercato Napoli, Insigne-Toronto non si fa: Giovinco nel mirino

Lorenzo Insigne difficilmente lascerà il Napoli per il Toronto. Il club canadese ha da pochissimo acquistato Yeferson Soteldo in quel ruolo e ha già diversi calciatori nella lista degli ingaggi da più di 3 milioni. In MLS, infatti, c'è un salary cap molto restrittivo e l'ingaggio di Insigne sarebbe quasi impossibile.

Inoltre, l'incontro tra Manning e D'Amico non ha avuto Insigne come oggetto della discussione, bensì Sebastian Giovinco. L'attaccante italiano già in passato ha militato al Toronto FC e ora è svincolato. L'intermediario di mercato che concluse la trattativa Giovinco-Toronto nel 2015 era proprio D'Amico e la cena napoletana ha avuto la "Formica Atomica" come piatto principale.

Difficile affermare se Lorenzo Insigne resterà al Napoli o meno ma c'è di certo che non sarà un nuovo calciatore del TorontoFC.

A cura di Salvatore Amoroso