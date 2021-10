Pisacane: "Abbiamo parlato solo di una questione"

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne ha voluto rilasciare una dichiarazione al quotidiano Il Mattino, per fare chiarezza in merito all'incontro avvenuto con gli americani a Napoli.

"Abbiamo avuto solo un incontro per parlare di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato".

Insigne-Napoli-Pisacane

Resta da capire se il procuratore di Insigne ha agito in questo modo per distogliere attenzioni dalla questione rinnovo o perché, effettivamente, il capitano non ha la minima intenzione di andare a giocare in MLS.