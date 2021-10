Infortunio Ribery, si teme un lungo stop: può saltare anche il Napoli

Non c'è pace per Franck Ribéry. L'attaccante della Salernitana finora in Serie A ha disputato solamente 246 minuti, suddivisi in quattro presenze.

Poco tempo fa, il francese aveva completamente recuperato dall'infortunio, pronto a giocarsi le sue carte per portare in salvo i granata.

Ribery Salernitana infortunio

Oggi, tuttavia, l'ex Bayern Monaco ha accusato un problema alla caviglia in allenamento, che non sembra così lieve come si pensava all'inizio.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, con interessamento del malleolo.

Le sue condizioni verranno valutate più attentamente nelle prossime ore, tuttavia pare che dovrà stare ai box fino a fine ottobre. In questo periodo, l'attaccante della Salernitana potrebbe dover rinunciare anche alla gara contro il Napoli, in programma il 31 ottobre.