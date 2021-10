Napoli su Lucca: il Pisa fissa il prezzo

Il Napoli ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che sta stupendo in Serie B. Il giovane attaccante è già finito nel mirino di tutte le big italiane che non vogliono farsi scappare uno dei migliori talenti del panorama nostrano. Classe 2000, 201cm in altezza, il bomber di Moncalieri ha già messo a segno 6 gol e fornito 1 assist nelle 8 apparizioni stagionali con la maglia del Pisa.

Napoli Lucca Pisa

Napoli, Lucca il nuovo bomber? Fissato il prezzo

Il Napoli pensa all'ingaggio di Lorenzo Lucca per il futuro. Il gigante del Pisa è attenzionato da tutti i top club italiani e il club toscano sta già sfregandosi le mani. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Pisa ha fissato a 10 milioni il prezzo di Lucca. Tutto da rivedere, però, a fine stagione. Se dovesse continuare a segnare così tanto è chiaro che il suo prezzo salirà ancora di più.

Il Napoli ha già fatto qualche sondaggio attraverso un blitz di Giuntoli e presto potrebbe accelerare per provare a chiudere.