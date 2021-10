Il campionato di Serie A è ora fermo per la sosta nazionali. Tanti calciatori hanno lasciato le squadre di club per unirsi alla rappresentativa del proprio paese. Le partite di campionato riprenderanno però il prossimo weekend, con il Napoli che se la vedrà con il Torino allo stadio Maradona.

L'obiettivo degli azzurri è quello di riuscire a battere i granata per restare a punteggio pieno in testa alla classifica. La gara sarà ostica sia per la stanchezza accumulata dai campioni del Napoli sia per il gioco espresso dal Torino in questo inizio di campionato.

FOTO IMAGO

Alla guida dei granata c'è Ivan Juric. Il tecnico croato, amante della difesa a tre e del gioco uomo contro uomo, ha saputo rivitalizzare un gruppo che nella scorsa stagione non ha brillato. Con Juric c'è però un conto aperto: alla guida del Verona è riuscito a strappare un punto al Napoli al Maradona all'ultima giornata, relegando gli azzurri all'Europa League e negandogli la qualificazione in Champions. Al termine della gara, inoltre, polemiche in diretta durante la sua intervista.

I precedenti del tecnico croato fanno comunque ben sperare i tifosi azzurri. In otto gare tra Genoa e Verona, Juric ha battuto una sola volta il Napoli, per 3-1 al Bentegodi nel corso della passata stagione. Completano la lista due pareggi e ben cinque sconfitte. A Napoli, inoltre, Juric non ha mai vinto.