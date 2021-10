Brutte notizie per l'Atalanta, infortunio in Nazionale: dovrà stare fermo un mese

Non arrivano buone notizie dalle nazionali per l'Atalanta. I bergamaschi devono fare i conti con un infortunio avvenuto in serata.

Tegola Atalanta, infortunio in Nazionale per Djimsiti

Djimsiti Atalanta

Nel corso del match tra Ungheria e Albania, infatti, si è infortunato il difensore nerazzurro Djimsiti. Il calciatore è stato sostituito al 30' del primo tempo a causa di un problema all'avanbraccio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Djimsiti dovrà restare ai box per almeno un mese.