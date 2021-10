Le big europee sono avvisate, il valore di Osimhen è raddoppiato: la cifra che chiede De Laurentiis

L'inizio di stagione straripante del Napoli è merito soprattutto di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha segnato già 7 reti in 8 presenze tra Serie A ed Europa League e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Valore Cartellino Osimhen

Questo Osimhen visto in questo inizio di stagione ha attirato su di sé le attenzioni delle big europee, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo valore è raddoppiato. La società non ha nessuna intenzione di cederlo, ma nel caso dovesse arrivare un'offerta, De Laurentiis non chiederebbe meno di 110 milioni di euro. Manchester United, Manchester City e PSG sono avvisate.