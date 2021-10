Belotti-Torino: è addio? La rivelazione del presidente

Andrea Belotti è in questo momento ancora fermo ai box dopo il forte trauma contusivo al perone. Le sue condizioni sono in miglioramento, e dovrebbe tornare dopo la sosta, nella sfida contro il Napoli. Si era infortunato durante la preparazione estiva, ma i 115 minuti in campo nelle prime due giornate hanno peggiorato la situazione, costringendolo a saltare il mese di settembre.

Intanto si continua a parlare del suo rinnovo, ancora tutt'altro che sicuro, con il Torino, vista la scadenza del suo contratto a giugno 2022. Ne ha parlato proprio stasera il presidente granata, Urbano Cairo, al Festival di Trento. Queste le sue parole:

“Belotti per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, poi non posso costringerlo a fare nulla”.

Le trattative

Il Gallo, campione d'Europa quest'estate da riserva di Immobile, di milioni pare ne abbia chiesti circa 4 a stagione, più bonus. L'offerta "oltre le mie possibilità" di Cairo è di circa 3 milioni più bonus, differenza che ha portato a questo stallo. Pare che l'attaccante chiedesse anche un cospicuo premio alla firma.

Le pretendenti

In passato si era mosso anche lo stesso Napoli per la punta ex Palermo, anche se in questo momento Osimhen, Mertens e Petagna occupano i due slot per le punte. Quest'estate si erano mosse Inter, Roma e Fiorentina, che sembra l'unica ancora interessata, visti i problemi con il rinnovo di Vlahovic. Dall'estero l'Atletico aveva sondato il terreno mentre lo Zenit aveva anche abbozzato un'offerta, che però non convinceva il Gallo.