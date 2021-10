Saten, ex ag. Koulibaly: "Certe cose succedono solo al Nord"

Bruno Saten, ex agente di Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'episodio di razzismo subìto a Firenze. Ecco quanto dichiarato:

"Il razzismo è una cosa seria e le persone che possono cambiare le cose non fanno nulla. Koulibaly è un giocatore importantissimo in Serie A, e certi tifosi stupidi pensano, con queste triste frasi, di destabilizzare il giocatore e farlo giocare male. In Francia la maggior parte dei giocatori è di colore perché africani o di discendenza africana. Qui siamo quindi più evoluti.

FOTO IMAGO

Koulibaly è troppo buono, ha imparato anche dalla sua religione di perdonare l'ignoranza degli altri. Malagò e anche i politici devono prendere posizione, senza perdere tempo e imporre il daspo a chi si comporta male. Preoccupante che non si faccia ancora nulla. Inaccettabile che una minima parte di queste persone entri nello stadio e si comportino così. Tutti i veri tifosi devono essere incazzati, soprattutto i napoletani che non sono razzisti, mentre al nord si verificano questi episodi".