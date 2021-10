Italiano: "Passivo immeritato, vi dico qual è stato il problema"

Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel postpartita di Fiorentina-Napoli, conclusasi sul punteggio di 1-2. Le sue dichiarazioni:

"Non meritavamo questo passivo, sono contento della squadra, nei minuti finali con Sottil molto bene. Grande prova dei ragazzi".

"Secondi tempi peggio dei primi? Penso che sia una questione di episodi, avevamo il predominio della gara. Poi abbiamo abbassato l'intensità, ma non per una questione fisica, solo mentale. Per lunghi tratti siamo pari o superiori alle big, poi spesso non accade, sta a me risolvere il problema. Abbiamo qualità e valori e oggi l'abbiamo dimostrato".