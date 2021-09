Lozano, l'ex intermediario: "Lozano brillerà: ecco il suo segreto"

Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario esperto di calcio messicano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Hirving Lozano. Di seguito quanto dichiarato:

"In Messico sono convinti che si riprenderà il posto da titolare, attualmente è in co-abitazione con Politano. Non sono arrabbiati con Spalletti, sono molto fiduciosi perché per ora lui sta pagando il brutto infortunio patito. Peraltro l’abbondanza sta facendo benissimo al Napoli. Si può esaltare con la spinta del pubblico? Anche nei momenti bui di quando Ancelotti lo metteva centravanti si lasciava scivolare addosso le critiche. Lui è abituato a giocare con il pubblico, il ragazzo è freddo ma perbene, riceverà una spinta maggiore. Con la gente allo stadio, brillerà".

FOTO IMAGO

"Cosa penso di Johan Vásquez, difensore messicano acquistato dal Genoa? Davide Ballardini lo deve ancora far esordire. Sicuramente è molto forte ed ha fatto bene alle Olimpiadi, ma va visto come si esprimerà a livello europeo e italiano. Lozano era una sicurezza, quando è stato acquistato dagli azzurri e si è cimentato per la prima volta con la Serie A, perché aveva fatto grandi cose in Olanda e prim’ancora in Messico. Napoli da Scudetto? Onestamente lo vedo benissimo quest’anno. Ha un ottimo organico, un grande allenatore, la Juve non sembra quella degli anni scorsi e l’Inter non ha più Conte, Lukaku e Hakimi”.