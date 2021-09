Condò mette in allerta il Napoli: "Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene"

In un articolo scritto sulla Repubblica, il noto giornalista e opinionista sportivo Paolo Condò ha voluto mettere un puntino su una "i" nell'ottimo percorso del Napoli di Spalletti in questo inizio di stagione: attenzione ad adagiarsi sugli allori perché, finora, non sono stati giocati molti big match dagli azzurri. Ecco quanto scritto sul quotidiano:

"Il calendario ha dato tempo a Spalletti, che fin qui ha dovuto affrontare soltanto la Juve (in crisi) e, prima della sosta di novembre, delle altre sei favorite troverà ancora la Roma. Fanno due scontri diretti in dodici giornate, contro i quattro di tutte le altre (l'Atalanta tre): una differenza da considerare come il decalage delle corsie di un 400 metri, ma che di questo passo potrebbe garantire al Napoli un interessante vantaggio da gestire".