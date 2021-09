27' - Ammonito Costanzo: il difensore del Napoli si era liberato con una rouleta a centrocampo, ma ha tardato nello scarico del pallone. Si è fatto soffiare la sfera e nel tentativo di recuperarla, ha commesso un brutto fallo.

26' - Cross dalla sinistra con il destro di Zanoli, colpo di testa in area di Coli Saco, palla che esce dallo specchio della porta. Marranzino nel tentativo di rimetterla in area, calcia male e la palla finisce fuori.

21' - Bella percussione di Kuqi che scappa a Coli Saco sulla sinistra e crossa al centro. Palla vicino alla linea di porta e blocca Idasiak.

16' - Tiro da circa 25 metri di D'Agostino. Tiro potente, ma centrale: blocca Lucatelli.

13' - Clamorosa occasione per il Napoli: punizione di Ambrosino, ribattuta dalla barriera. Su seguente cross colpo di testa in area di Barra e grande parata di Lucatelli. L'azione era comunque ferma per fuorigioco.

10' - Per quanto riguarda Zanoli, l'esterno di Spalletti a disposizione oggi di Frastalupi sta giocando nell'inedito ruolo di centrocampo di sinistra.

6' - GOL DEL PESCARA. BLANUTA! Clamoroso errore in area di Hysaj e Blanuta non sbaglia dal centro dell'area di rigore. 1-1

3' - GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! MARRANZINO! Napoli subito in vantaggio: apertura in area per Marranzino che dall'interno dell'area si porta la palla sul sinistro e calcia forte sul primo palO. Imprendibile per Lucatelli. 1-0!

1' - Iniziata la partita, batte il Pescara.

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pescara, quarta giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Nicolò Frustalupi è reduce dalla doppia vittoria con Juventus in campionato e Benevento in Coppa Italia. Gli abruzzesi hanno invece un solo punto in classifica e sono ultimi in graduatoria. Vincere per il Napoli vorrebbe dire allontanare di ben 8 punti una diretta concorrente per la salvezza, inoltre con un successo i partenopei aggancerebbero addirittura il secondo posto appaiando il Genoa, dietro alla sola Roma capolista.

Per quanto riguarda la formazione, mister Frustalupi deve fare a meno di Vergara, alle prese con un piccolo infortunio all'anca che lo terrà ai box per circa 3 settimane. Assente anche Aziz Tourè squalificato. Cioffi, dopo lo scampolo di gara concesso in Coppa Italia contro il Benevento, sta recuperando la migliore condizione e dovrebbe partire ancora dalla panchina, utile da inserire a gara in corso sfruttando le sue qualità offensive.

NAPOLI PESCARA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo, Manè; Spavone, Coli Saco, Zanoli, Marranzino; D'Agostino, Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Giannini, Pontillo, Spedalieri, Marchisano, Di Dona, Flora, Gioielli, De Pasquale, De Marco, Longobardi, Cioffi, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

PESCARA (4-3-3): Lucatelli; Longobardi, Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Mehic Dino, Mehic Amer, Kuqj, Blanuta, Patanè, Delle Monache.

A disposizione: Servalli, Savarese, Postiglione, Scipione, Colarelli, Dagasso, Caliò, Straccio, Scipioni, Thiam Aliou, Stampella, Di Dio. Allenatore: Iervese.

Dai nostri inviati allo stadio "G. Piccolo" di Cercola: Pasquale Giacometti e Silvia De Martino