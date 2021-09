Jorginho sulle critiche ricevute: la cosa che mi ha dato più fastidio

Jorginho, centrocampista del Chelsea ed ex Napoli, è stato intervistato nei giorni scorsi da BT Sport e all'interno delle sue dichiarazioni ha raccontato anche delle critiche ricevute con il suo approdo negli blues. Di seguito le sue parole:

"Sentire che sono arrivato qui per Sarri è stata la cosa che mi ha dato più fastidio, che senza di lui non ci sarei mai arrivato. Che non ero bravo abbastanza da meritare questo club. Ho il mio valore e questo non è corretto".