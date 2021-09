Calciomercato Napoli, il top club punta Osimhen: pericolo addio

Victor Osimhen sta stupendo mezza Europa con l'inizio di stagione ad alti livelli. L'attaccante del Napoli è già al centro di voci di calciomercato e in estate c'è il pericolo di salutarlo. Ci sono i top club europei che hanno intenzione di puntare il classe '98 e portarlo via dalla Serie A.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Manchester City ha messo nel mirino Osimhen: il Napoli rischia di perderlo nel prossimo calciomercato. I 6 gol stagionali, compresa la doppietta contro il Leicester, hanno portato i radar di Guardiola a soffermarsi sul numero 9 azzurro.

Il Napoli non vuole perdere Osimhen ed è forte del lungo contratto firmato due estati fa. De Laurentiis vuole costruire il futuro del club sull'attaccante nigeriano e non lo cederà se non per offerte folli.