Pronti tre cambi di formazione contro il Cagliari: un azzurro scalpita

La redazione di Sky Sport ha ipotizzato le probabili formazioni del Napoli e del Cagliari in vista della sfida del Diego Armando Maradona in programma domenica sera.

Sarà certamente assente Amir Rrahmani, visto l'infortunio subìto nel match contro la Sampdoria, con Manolas pronto a prendere il suo posto. Il secondo cambio dovrebbe essere Politano, che dovrebbe continuare la consueta staffetta ed alternanza con Hirving Lozano, partito titolare a Genova.

L'ultima variazione rispetto all'ultima formazione potrebbe essere Elif Elmas, chiamato a riscattarsi dopo le ultime prestazioni non proprio convincenti. Sono invece ancora poche le chance di vedere dal primo minuto Adam Ounas, sebbene l'algerino abbia dimostrato di avere fame e voglia di conquistarsi sempre più minuti.

Può cambiare tanto, invece, il Cagliari di Walter Mazzarri. In difesa ci saranno nuovi volti rispetto alla sconfitta contro l'Empoli: Caceres e Godin sono i principali candidati ad una maglia da titolare. In mediana toccherà a Strootman con Deiola indiziato a sedersi in panchina. Joao Pedro e Keita Balde, a meno di affaticamenti, saranno al loro posto in attacco. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano (Lozano), Elmas (Zielinski), Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, Pedro.