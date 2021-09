Hysaj: "Avevo già scelto la Lazio prima dell'arrivo di Sarri!"

Elseid Hysaj, attuale terzino della Lazio ed ex calciatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in merito al suo arrivo in biancoceleste:

"Sarri? Siamo un po' più maturi sotto tantissimi punti di vista. Sia io che il mister siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio".

"La presenza di Sarri qui è stato un motivo in più per la mia scelta anche se avevo già l'idea di venire alla Lazio, una squadra molto forte".