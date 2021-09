Udinese-Napoli, entusiasmo alle stelle: quanti tifosi ci saranno alla Dacia Arena

C'è grande attesa a Udine per il Monday Night della quarta giornata di Serie A tra la squadra di casa e il Napoli. L'entusiasmo è alle stelle, complice anche il grande avvio di campionato della squadra di mister Luca Gotti.

Ecco perché per spingere i bianconeri ci sarà il sold out alla Dacia Arena. Infatti, come si legge dalle pagine del Gazzettino, quasi tutti i 12.500 tagliandi sono stati polverizzati nel giro di poche ore, ne restano a disposizione ancora pochissimi.

Ricordiamo che, per Udinese-Napoli, la vendita dei biglietti ai residenti della regione Campania è consentita esclusivamente nel settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società SSC Napoli.