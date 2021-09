Roberto Baggio ospite ad "Amici" di Maria De Filippi, niente più calcio: di cosa si occupa oggi

L'ex calciatore e grande campione ritenuto da più parti il calciatore italiano più forte di sempre, Roberto Baggio, è stato ospite del programma "Amici" di Maria De Filippi su Canale 5.

Il "Divin Codino", così era soprannominato in carriera, ha raccontato come la sua vita attualmente sia radicalmente cambiata e di come il calcio non sia più la parte centrale della sua vita: "Quando ho avuto gli infortuni ho sempre cercato di dare il meglio e questo bastava per avere rispetto. La mia è una vita semplice oggi, mi occupo di arare la terra. Faccio tanti lavori vivo in un posto che mi permette di sfidarmi ogni giorno.

La fortuna di ogni persona penso sia l'umiltà. L'umiltà ti da la possibilità di sfidarti sempre e di appassionarti a cose nuove, ed è quello che è successo a me. Per me il calcio è stata la cosa più importante della mia vita e adesso ho trovato dell'altro, per cui bisogna rinnovarsi e avere sempre nuovi obiettivi nella vita".