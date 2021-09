Crollo Roma, il Verona vince 3-2. Mazzarri ferma la Lazio all'Olimpico

Risultati sorprendenti nelle due gare delle 18 della domenica di Serie A: la Roma esce sconfitta con il risultato di 3-2 nel match del Bentegodi contro il Verona, mentre la Lazio non va oltre il 2-2 contro il Cagliari all'Olimpico. Esordi del tutto positivi per i due neoallenatori Igor Tudor e Walter Mazzarri.

La Roma trova la prima sconfitta stagionale e resta ferma a 9 punti in classifica, mentre la Lazio non riesce a reagire alla sconfitta contro il Milan di settima scorsa, ma sale di un gradino e raggiunge i 7 punti in classifica. Il Verona, invece, vince la sua prima gara in questo campionato.