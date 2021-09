Non solo i tre punti, contro l'Udinese il Napoli va a caccia di un record in Serie A

Si avvicina la sfida tra Udinese e Napoli, con i partenopei che, oltre ai tre punti, avranno voglia di inseguire un piccolo record.

Infatti, come quanto riportato da Opta, la formazione azzurra va in rete da 29 partite consecutive di campionato (66 gol segnati). Siglando una rete domani potrebbe diventare la terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.