Commisso fa i complimenti a De Laurentiis: "Ha fatto un buonissimo lavoro"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione 90° Minuto, e ha parlato di diversi temi, facendo anche i complimenti ad Aurelio e Laurentiis e attaccando club come Inter e Juventus.

"Ammiro Lotito, De Laurentiis e Percassi per il lavoro svolto nei loro club. Tutti acquistati a poco e portati in Europa. Spero che la Fiorentina possa seguire le loro orme. Mentre americani e cinesi devono ancora dimostrare tutto.

Tuttavia le regole finanziare nel calcio italiano devono essere trasparenti per tutti. Così non è stato. La Fiorentina è sempre puntuale nei pagamenti, mentre alcune big come Inter e Juventus hanno infranto le regole senza conseguenze. Da quello che si legge sui giornali vedo che le regole in merito agli indici di liquidità non sono state rispettate, non è giusto. Eppure so che dovrebbero esserci punti di penalizzazione o limitazioni. La Fiorentina paga sempre tutto. Nel giro di due giorni si è sentito che la Juve ha 200 milioni di perdite e gli altri 150. Serve maggiore trasparenza ed equità".