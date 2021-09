Verso Udinese-Napoli, Spalletti può sorridere: recupererà un infortunato

Dopo la trasferta di Leicester, gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano ad un altro viaggio, stavolta con destinazione Udine. Più precisamente, la Dacia Arena.

Lunedì sera ci sarà la sfida fra Udinese e Napoli, due compagini partite molto bene dall'inizio del campionato che si sfideranno alla ricerca dei tre punti.

I bianconeri di Gotti sono ancora imbattuti in campionato così come i partenopei e nessuna delle due squadra è intenzionata a lasciare punti sul campo.

Sul fronte Napoli arrivano buone notizie: Spalletti dovrebbe recuperare Mario Rui in tempo per la sfida e certamente lo schiererà in campo dal 1'. Bisognerà ancora attendere per rivedere sul rettangolo verde Mertens, Demme e Lobotka.

L'unico ricambio utile per il centrocampo sarà, quindi, ancora Elmas.