JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA

90'+6 - FINITA LA PARTITA! Il Napoli espugna Vinovo e batte 1-2 la Juventus grazie ad una doppietta di Giuseppe Ambrosino!

90'+5 - GOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIIIII!!!!!! AMBROSINOOOOOOO!!!!!!! Azione solitaria dell'attaccante che prende palla nella sua metà campo, salta un avversario e galoppa fino alla porta di Senko e lo fa secco con il destro! 1-2!

90'+4 - Palo a porta vuota del Napoli! Contropiede 2vs1 di Marranzino per Ambrosino, il centravanti restituisce palla al neo entrato che tutto solo davanti alla porta colpisce malissimo con il destro e manda sul palo.

90'+1 - Ancora Mbangula, stavolta da fuori area, ma il suo destro termina a lato.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

89' - Occasione per la Juventus con Mbangula in area che ha calciato con il sinistro, pallone però colpito troppo piano e Idasiak blocca senza problemi.

84' - Ultimi cambi anche per la Juventus: escono Hasa e Nzouango, dentro Strijdonck e Maressa.

81' - Doppio cambio nel Napoli: escono Spavone e D'Agostino, dentro Gioielli e Marranzino.

79' - Espulso Tourè! Incredibile ingenuità del centrocampista azzurro, entrato da pochi minuti, che strattona un avversario in contropiede e prende il secondo cartellino giallo. Ristabilita la parità numerica.

78' - Clamorosa Occasione per il Napoli! Contropiede con D'Agostino che va al tiro in area, palla in diagonale me è pazzesca la parata di Senko.

77' - Corner di Vergara, palla in area con Ambrosino che prova a calciare dopo un flipper ma il pallone arriva docile tra le braccia di Senko.

76' - Cambio per la Juventus: esce Ledonne ed entra Citi.

74' - Ammonito Tourè per un fallo al limite dell'area. Punizione pericolosa per la Juventus che però Hasa calcia malamente a lato.

73' - Occasione pazzesca per la Juventus! Punizione dalla trequarti con il pallone che spiove sul secondo palo: deviazione di Nzouango che da 0 metri mette fuori.

71' - Colpo di testa di Costanzo su corner battuto da D'Agostino, palla che sfila a lato.

69' - Che occasione per il Napoli! Uno contro uno di Ambrosino che fa secco l'avversario e si presenta in area tutto solo: il suo destro viene intercettato da Senko.

66' - Contropiede fulmineo del Napoli: D'Agostino serve Ambrosino chiuso in angolo da Muharemovic in maniera decisiva. Dal corner seguente palla dietro per Spavone che dal limite calcia con il destro, palla che sfiora il palo!

65' - Calcia con il destro da fuori area D'Agostino, palla che sfila a lato.

63' - Doppio cambio nella Juventus: fuori Turco e Sekularac, dentro Galante e Mbangula. Nel Napoli esce uno stremato Coli Saco, che ha disputato un'ottima gara, ed entra Aziz Tourè.

63' - Sfonda sulla destra Ambrosino, entra in area e crossa in maniera pericolosa ma nessun compagno è pronto in area per la deviazione.

62' - Ci prova da oltre 30 metri Hasa, il suo destro è controllato bene da Idasiak.

58' - Doppio cambio nel Napoli: escono Di Dona e De Marco, dentro Marchisano e Giannini.

54' - Ammonito Muharemovic che ha steso Di Dona con il Napoli partito in contropiede.

53' - Traversa per la Juventus! Tiro dalla distanza di Omic con il pallone che si stampa sul legno, Napoli in difficoltà.

52' - Ammonito Costanzo che ha trattenuto per la maglia Hasa.

50' - Incredibile occasione per la Juventus! Cross dalla destra per Turco, perso da Barba e Di Dona, che tutto solo davanti a Idasiak di testa manda alto. Occasione colossale per i bianconeri.

45' - Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45'+1 - Termina il primo tempo.

45' - Concesso 1 minuto di recupero.

45' - Calcio d'angolo pericoloso della Juventus, palla che arriva fuori area con un tiro ben respinto da Idasiak, il Napoli poi libera anche se a fatica.

42' - Mulazzi sfonda dalla sinistra, rientra e poi prova il tiro con il destro ma Idasiak è attento e para.

38' - Occasione per la Juve, Turco viene servito in profondità e calcia da posizione defilata con Idasiak attento che para. Dall'altro lato c'era Savona tutto solo che però è stato ignorato.

37' - Calcio dai 25 metri di Coli Saco, palla centrale che Seko para.

34' - Espulso Chibozo! Scontro a palla lontana tra l'attaccante della Juventus e Costanzo, l'arbitro vede tutto ed estrae il cartellino rosso allo juventino.

32' - Napoli ad un passo dal raddoppio! Cross dalla destra di Di Dona, Ambrosino gira di testa da bomber di razza ma la palla sfiora il palo a portiere battuto.

26' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! AMBROSINO! Hysaj recupera alto un pallone sporcando l'uscita dalla difesa della Juve, palla che arriva a D'Agostino che gestisce al limite dell'area e serve Ambrosino in area tutto solo, l'attaccante azzurro con il destro in diagonale non sbaglia! 1-1!

24' - Ancora Napoli in avanti. Stavolta ci prova D'Agostino dalla distanza ma è ancora attento Senko.

20' - Prima palla gol per il Napoli! Palla in verticale su Ambrosino che fa a sportellate con un avversario al limite dell'area, l'attaccante azzurro si libera per calciare con il destro ma il suo tiro viene bloccato da Senko. Primo squillo della squadra di Frustalupi.

18' - Ammonito Spavone. Il centrocampista azzurro prova un dribbling a metà campo ma perde palla, per evitare la ripartenza avversaria è costretto a commettere fallo tattico.

14' - Ancora Juventus in avanti, palla in profondità di Omic per Chibozo che sfugge alla marcatura di Costanzo: provvidenziale l'uscita bassa di Idasiak che salva il Napoli.

13' - Buono spunto di D'Agostino, l'attaccate azzurro entra in area con un dribbling ma usa troppo le mani per sbilanciare un avversario e viene fischiato il fallo in attacco.

12' - Ancora Juventus vicina al gol! Cross dalla trequarti destra da parte di Savona per Chibozo che spunta sul secondo palo e di testa manda di poco alto.

10' - GOL DELLA JUVENTUS! CHIBOZO! Punizione pericolosissima dal limite dell'area battuta da Omic, Idasiak vola e respinge: sul pallone vagante si agguanta Savona che da posizione defilata crossa in area per Chibozo che da sue passi deve solo spingere in rete. 1-0.

5' - Primi minuti in sofferenza per il Napoli, la Juventus tiene fin da subito il pallino del gioco.

1' - Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, terza giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi disputano un match complicato contro una storica rivale, ma hanno anche l'obiettivo di riscattarsi dopo il pesantissimo 1-6 subito la scorsa settimana in casa contro la Sampdoria. In campo per il Napoli anche l'ultimo acquisto Coli Saco, centrocampista classe 2002 di grande fisicità, l'ex Milan era svincolato ed è stato tesserato dopo un lungo periodo di prova con la squadra partenopea.

JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Mulazzi; Hasa, Omic, Ledonne, Sekularac; Turco, Chibozo.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Vergara, Coli Saco, Spavone, De Marco; D’Agostino, Ambrosino.