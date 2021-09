"Ormai è un ex calciatore!", Carlo Alvino demolisce l'attaccante

Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la provocazione lanciata dal Valter De Maggio su chi sia più forte ad oggi tra Osimhen e Cristiano Ronaldo. Ecco quanto evidenziato:

"Cristiano Ronaldo è un ex calciatore. Nulla da togliere al campione che è stato, tant'è che è ancora in grado di fare ancora tanti gol, ma le sue prestazioni sono nettamente in calo.

Quando parliamo di Cristiano Ronaldo, ci riferiamo ad un campione ma che ormai appartiene al passato del calcio".