Spalletti: "Insigne in campo? Se domani sta bene può prendere parte al match!"

Spalletti ha parlato in conferenza stampa in merito alle condizioni di Lorenzo Insigne in vista del match in programma domani tra Napoli e Leicester. Queste le sue parole sul capitano azzurro:

"Come sta Insigne? Lorenzo si è allenato stamattina svolgendo tutto l'allenamento. Se le sensazioni domani mattina saranno buone potrebbe essere della partita. In questi giorni ha perso solo un allenamento e quindi tutto dipenderà da come sta domani!"