Ospina rientra nella notte in città e Osimhen non si è allenato: i dettagli

È il Napoli-Juventus day e sono molti gli interrogativi degli appassionati che attendono notizie confortanti su Victor Osimhen, ma soprattutto, David Ospina.

Il nigeriano, è rientrato dagli impegni con la nazionale ma non ha osservato il lavoro di rifinitura coi compagni essendo arrivato ad ora di pranzo a Castel Volturno dopo aver sbrigato la pratica burocratica all'ambasciata inglese a Roma per entrare in Inghilterra in vista della sfida contro il Leicester.

L'estremo difensore colombiano, invece, è rientrato nella notte in città e si è fiondato nell'hotel che ha ospitato gli azzurri in queste ore prima della sfida: con molta probabilità sarà lui il titolare nel big match del Maradona.