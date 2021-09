Napoli-Juventus, Spalletti non si fida: ecco cos'ha chiesto ai suoi

Luciano Spalletti non si fida della Juventus che arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona con una formazione rimaneggiata. È questo quanto emerge dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, il tecnico partenopeo avrebbe predicato calma e ha lavorato sulla testa dei suoi giocatori per non sottovalutare la gara; anche perché l'avversario, seppur senza i giocatori migliori, è pur sempre di alto livello.

Con i tre punti, il Napoli si confermerebbe in testa alla classifica, a punteggio pieno, lasciando i bianconeri a -8 con tanto terreno da recuperare. Basterebbe questa proiezione per creare gli stimoli necessari per approcciare queste gare.

"Se vogliamo migliorarci e diventare forti, dobbiamo avere lo spessore dei grandi, la testa, il modo di ragionare, di ambire e di crescere, ogni giorno", commenta l'edizione odierna del quotidiano.