Spalletti: "Anguissa ha mostrato subito il suo livello, domani gioca titolare"

Luciano Spalletti è già soddisfatto dal rendimento di Frank Zambo Anguissa, acquisto del Napoli di fine mercato per il centrocampo. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

"Franck ha fatto vedere subito che è uno di questo livello qui, nel modo di entrare nello spogliatoio ha mostrato subito il suo livello. Ci sarà molto utile perchè le sue caratteristiche non si trovano negli altri componenti della rosa. È quello che cercavamo."

"Domani Franck Zambo Anguissa gioca. È pronto per giocarla e sarà titolare. Mi aspetto a vedere sia la difesa a quattro che a tre per la Juventus, perchè ha i giocatori giusti. Nel calcio moderno le partite cambiano velocemente, bisogna essere pronti a cambiare tutto all'ultimo, come quando si va in vacanza".

"Anguissa fisico o tecnico? Il saggio del calcio dice corri, fai i contrasti e fai la giocata illuminante. Ci vogliono tutte queste qualità nella scatola di cose da riempire per un calciatore. La fisicità è importante quanto la tecnica, la resistenza è importante come il gol. Se si riescono ad avere tutte è due è il top".